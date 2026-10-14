الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط إيراني خلال أيلول

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط خام إيراني خلال أيلول، وخلال نفس الفترة من العام الماضي.



كما أظهرت البيانات أن كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت 10.8 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي، مقابل 10.6 مليون طن استوردتها في الفترة ذاتها من العام الماضي.