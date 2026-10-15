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رومانيا تحقق في هجوم محتمل بمسيّرة على ناقلة نفط
أخبار دولية
2026-10-15 | 01:09
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رومانيا تحقق في هجوم محتمل بمسيّرة على ناقلة نفط
تحقق رومانيا في هجوم محتمل جديد بمسيّرة استهدف ناقلة قبالة ساحلها المطل على البحر الأسود، وفق ما أفادت وزارة الدفاع.
وأصابت طائرات مسيّرة يُشتبه في أنها روسية سفنا عدة قبالة سواحل رومانيا وجارتها بلغاريا منذ الأسبوع الماضي، في أحدث تداعيات الحرب في أوكرانيا التي تمتد إلى البحر الأسود.
وسارعت فرق الإنقاذ الرومانية لتقديم المساعدة لسفينة "يارا جيه" التي ترفع علم جزر القمر ليل الأربعاء قبالة سولينا قرب الحدود مع أوكرانيا، بحسب بيان.
وقال وزير الدفاع رادو ميروتا إن أفراد طاقم السفينة تمكنوا من إخماد الحريق بأنفسهم.
وأضاف لقناة "ديجي 24" التلفزيونية "سواء تعرضت لضربة بمسيّرة أم لا، فإن تحقيقا يجري حاليا".
وتابع "هذه المسألة بالغة الخطورة، نظرا إلى أن حوادث مماثلة تقع في المياه الإقليمية الرومانية".
وحدد موقع VesselFinder لتتبع السفن أن السفينة المتضررة هي ناقلة منتجات كيميائية/نفطية.
وقال ميروتا إن السفينة الراسية قبالة سولينا منذ "أيام"، كانت فارغة.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان سابق أنها أرسلت طائرتي "إف-18" بشكل عاجل بعد "رصد مجموعة من الأهداف الجوية قبالة البحر الأسود".
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