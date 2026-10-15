جهاديون يقتلون 15 جنديا وخمسة من أفراد الميليشيات في شمال شرق نيجيريا

قتل جهاديون يُشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية 15 جنديا وخمسة عناصر من ميليشيات مناهضة للجهاديين بهجوم على قاعدة في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر عسكرية ومحلية وكالة فرانس برس الأربعاء.



وقال مسؤول في الجيش النيجيري لوكالة فرانس برس إن "الإرهابيين قتلوا 15 جنديا وخمسة من عناصر قوة المهام المشتركة المدنية (ميليشيا مدنية مناهضة للجهاديين) كانوا يساندون الجنود أثناء الهجوم".



وأضاف العسكري الذي طلب عدم كشف هويته إذ إنه غير مخول التحدث علنا عن الواقعة، أن المهاجمين "سوّوا القاعدة بالأرض" ما أجبر القوات على الانسحاب نحو مدينة مونغونو الواقعة على مسافة نحو 18 كيلومترا وتضم حامية عسكرية.



وأفاد المصدر بأن عددا من الجنود في عداد المفقودين.



وذكر أحد السكان ويدعى أحمد شريف، أن الجهاديين شنوا الهجوم على ما يبدو انطلاقا من قاعدتهم في غودومبالي، الواقعة في مقاطعة غوزامالا المجاورة، مؤكدا أن القاعدة "دمّرت بالكامل".