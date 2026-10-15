الحكومة الفنزويلية والمعارضة تجريان جولة ثالثة من المحادثات

بدأت الحكومة الانتقالية في فنزويلا جولة ثالثة من المحادثات مع ممثلي المعارضة بشأن الانتقال السياسي، وفق ما صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية.



وبدأت في آب محادثات برعاية الولايات المتحدة بشأن الانتقال من الحكم الاشتراكي للرئيس السابق نيكولاس مادورو.



وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه إن المفاوضات الأخيرة ستركز على "العملية السياسية، والانتخابات، ومشاركة مختلف الأحزاب السياسية، وأمور أخرى من هذا القبيل" مضيفا أنها من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.



وتواجه واشنطن ضغوطا لتنظيم انتخابات ديموقراطية عقب إطاحتها مادورو في كانون الثاني، وقد دفعت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز إلى التفاوض مع وفد من المعارضة بقيادة دينورا فيغيرا فيما استُبعدت زعيمة المعارضة المنفية ماريا كورينا ماتشادو من المفاوضات.



وتحدث المسؤول عن "تقدم ملموس" في الجولتين الأوليين من المحادثات بشأن قضايا تشمل "إصلاحات نحو تحقيق استقلال المحكمة العليا، وتسهيل الوصول إلى المواقع الإلكترونية، وإصلاح القوانين القمعية".



وأضاف أن الجولة الثالثة من المفاوضات ستواصل "بناء الإطار الهيكلي والمؤسسات اللازمة للانتخابات وللانتقال الديموقراطي".