الدفاع الروسية: قصفنا ميناء إزمايل الأوكراني وسفينتي شحن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في منشور على منصة "تيليغرام"، أنها قصفت ميناء إزمايل في منطقة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، كما قصفت سفينتي شحن كانتا في طريقهما إلى أوديسا.



وأوضحت أن هاتين السفينتين كانتا تستخدَمان لأغراض عسكرية.