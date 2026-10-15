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صندوق النقد يتوقع حلول الهند سنة 2027 مكان اليابان في المرتبة الرابعة بين اقتصادات العالم
أخبار دولية
2026-10-15 | 04:47
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صندوق النقد يتوقع حلول الهند سنة 2027 مكان اليابان في المرتبة الرابعة بين اقتصادات العالم
توقع صندوق النقد الدولي حلول الهند سنة 2027 في المرتبة الرابعة بين أكبر اقتصادات العالم مكان اليابان التي رجّح تراجعها إلى المركز السادس بعد المملكة المتحدة.
وأوضح الصندوق أن اليابان ستبقى هذه السنة في المركز الرابع عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، خلف الولايات المتحدة والصين وألمانيا. لكنّ الهند ستتمكن سنة 2027 بفضل نموها القوي والمتواصل من انتزاع المرتبة الرابعة بفضل ناتج محلي إجمالي يبلغ 4520 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة ثم اليابان وفرنسا.
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