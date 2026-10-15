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السعودية: الحوثيون رفضوا "خلال الأسابيع الأخيرة" طلبا من الرياض للاجتماع في سلطنة عُمان
أخبار دولية
2026-10-15 | 09:52
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السعودية: الحوثيون رفضوا "خلال الأسابيع الأخيرة" طلبا من الرياض للاجتماع في سلطنة عُمان
أكد مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أنّ الحوثيين رفضوا "خلال الأسابيع الأخيرة" طلبا من الرياض للاجتماع في سلطنة عُمان بهدف خفض التصعيد بين الجانبين.
وقال وكيل وزير الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة الدكتور رائد قرملي خلال إيجاز عبر الفيديو مع صحافيين "في بداية هذا التصعيد، طلبنا منهم الاجتماع في مسقط، بسلطنة عُمان، لكنهم رفضوا. وكان ذلك آخر تواصل جرى قبل بضعة أسابيع"، مشيرا في الوقت ذاته الى "الحافظ على قنوات اتصال مباشرة مع الحوثيين".
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