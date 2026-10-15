الجيش الإيراني يفيد باندلاع حريق في ناقلة نفط بخليج عمان

أفاد الجيش الإيراني باندلاع حريق في ناقلة نفط في خليج عُمان أثناء محاولتها عبور منطقة محظورة، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.



ونقل التلفزيون عن بيان عسكري "قبل بضع ساعات... رصدت فرق المراقبة التابعة للقوات البحرية في الجيش ناقلة نفط مخالفة اندلع فيها حريق".



وأشار إلى أن "الناقلة المخالفة كانت أطفأت أنظمة التتبع الخاصة بها، وحاولت المرور عبر المنطقة المحظورة"، من دون تقديم تفاصيل عن سبب الحريق.



ولم يصدر تعليق فوري من القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) حول الموضوع.



وتغلق طهران عمليا مضيق هرمز الاستراتيجي منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير إثر الضربات الإسرائيلية-الأميركية على إيران. وردا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية.



كما أعلنت طهران في أيلول/سبتمبر إنشاء "منطقة محظورة" بالقرب من هذا الممر المائي الحيوي لتجارة المحروقات العالمية، وهي منطقة تغطي جزءا من خليج عُمان.



إلى ذلك، حذرت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مؤخرا من أن أي سفينة تعطل أنظمة الملاحة الخاصة بها أثناء عبورها في مضيق هرمز ستُعتبر "معادية"، وستواجه "إجراءات صارمة".



وتشير بيانات أمنية إلى تزايد ملحوظ في الهجمات التي تستهدف السفن في مضيق هرمز منذ بدء الحرب.



















[ ===== DateLine ========== ]



طهران, 15-10-2026 (أ ف ب) -