روسيا تقيد شركات أوروبية أخرى قبيل ظهور زيلينسكي في قمة للاتحاد الأوروبي

اتخذت روسيا إجراءات لوضع الأصول المحلية لشركات فرنسية وألمانية وسويدية وهولندية تحت إدارة موقتة، بموجب مرسوم صادر عن الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت وصلت فيه العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى على الإطلاق بسبب دعم التكتل لأوكرانيا.



وأورد المرسوم الصادر أمس الخميس قائمة بالأصول المملوكة لشركة (تاركيت) الفرنسية المتخصصة في الأرضيات، وثلاث شركات متخصصة في التغليف هي شركة (منشين) الألمانية وشركة (سفيريج إنترناشونال هولدنجز) السويدية وشركة (سونوكو) الهولندية.



ويأتي هذا الإجراء في أعقاب خطوة مماثلة اتخذت الشهر الماضي ضد شركة الأغذية العملاقة "نستله" وشركتي التجزئة "أوشان" و"مترو". وقال الكرملين إن الإجراء جاء ردا على دور دول الاتحاد الأوروبي في الحرب، مشيرا الى أنه "قابل للإلغاء".



وجاءت هذه الخطوة الأحدث ضد الشركات الأوروبية قبل ظهور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قد تسعى للسيطرة على بعض الأصول الروسية المجمدة في أوروبا.