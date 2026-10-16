مديرة صندوق النقد: مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تفوق الفرص المتاحة في غياب الضوابط

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تفوق الفرص التي يوفرها في حال عدم وجود الضوابط اللازمة.وأشارت جورجيفا الى أن العالم بحاجة إلى أساس أخلاقي للذكاء الاصطناعي، وأنها ليست على يقين من أن المجتمع وصل إلى تلك المرحلة.