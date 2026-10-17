السيسي عن السعودية: مصر مستعدة لاتخاذ أي إجراء لحماية المملكة والدفاع عنها

في موقف يعكس استعداد مصر لاحتمال التدخل عسكرياً دفاعاً عن السعودية، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده مستعدة لاتخاذ أي إجراء لحماية المملكة والدفاع عنها.



وقال السيسي خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية: "أعرف أن هذا الموضوع يتطلب تصديقاً من البرلمان، وأرجو أن ينعقد البرلمان في جلسة طارئة ويعطينا التفويض إذا طلب الأمر منا".