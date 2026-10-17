الحرس الثوريّ الإيرانيّ يعلن اشتعال ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بلغمين في هرمز

أعلن الحرس الثوريّ الإيرانيّ أنّ ناقلتي نفط اشتعلت فيهما النيران في مضيق هرمز بعد اصطدامهما بلغمين في هذا الممر المائي الذي يقع في صلب النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفاد الحرس الثوري في بيان بأن "ناقلة نفط ضخمة مخالفة تنقل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام اصطدمت بلغم فيما كانت تحاول المرور بصورة غير قانونية في مضيق هرمز، ما تسبب بانفجار واندلاع حريق عنيف"، من غير أن يوضح بدقة الموقع الذي حصلت فيه الحادثة.

وفي وقت لاحق السبت، أعلن الحرس أن "ناقلة نفط عملاقة ثانية مخالفة اشتعلت فيها نيران هائلة بعد اصطدامها بلغم بحري"، مضيفا أنها كانت تحمل أيضا "أكثر من مليوني برميل من النفط الخام" وتحاول عبور المضيق.

ولم يُكشف على الفور عن مصدر الشحنة أو العلم الذي ترفعه الناقلة.

وأوضح الحرس الثوريّ أنّ "الناقلة حاولت عبور المضيق بدعم أميركي... عبر تعطيل جميع أنظمة التتبع الخاصة بها".