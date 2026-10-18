بولندا: نتحقق من احتمال حدوث انتهاك لمجالها الجوي

أعلن الجيش البولندي ان بولندا ربما تعرضت لانتهاك مجالها الجوي من جسم مجهول.



وأضاف الجيش في منشور على إكس أنه لم يتم حتى الآن تأكيد حدوث أي انتهاك للمجال الجوي.



ولفت الى أنه نشر فريقا بريا للبحث والإنقاذ في جنوب لوبلين، ويقوم الفريق حاليا بعمليات البحث عن الموقع المحتمل لتحطم الجسم الغريب.