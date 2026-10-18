أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فرنسا تعاين أضرارها غداة احتجاجات طغت عليها أعمال الشغب والنهب

أخبار دولية
2026-10-18 | 03:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فرنسا تعاين أضرارها غداة احتجاجات طغت عليها أعمال الشغب والنهب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فرنسا تعاين أضرارها غداة احتجاجات طغت عليها أعمال الشغب والنهب

تُعاين فرنسا الأحد حجم الأضرار التي أصابتها بعد يوم من أعمال عنف ونهب وفوضى غطّت على مشهد احتجاجي شارك فيه مئات الآلاف تنديدا بغلاء المعيشة، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
 
وفي مواجهة توتر اجتماعي متصاعد، وفي ظل حالة من العجز الحكومي بسبب الافتقار لغالبية برلمانية، تعهدت الحكومة بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب.
 
وكانت أعمال الشغب أشد مما كانت عليه في احتجاجات العام 2023 واحتجاجات "السترات الصفراء" عامي 2018 و2019، وفق ما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس.
 
في باريس، كما في شوارع المدن الكبرى، استُهدفت مئات المؤسسات والمتاجر، وغطى الحطام وهياكل الدراجات النارية المحترقة شوارع بأكملها. وقالت السلطات المحلية إن "شوارع بأكملها خُربت بشل منهجي".
 
وأفاد مراسلو فرانس برس في باريس بأن مجموعات صغيرة من الشبان كانت تنفذ عمليات النهب بطريقة منظمة، إذ عمد أفرادها، وهم يضعون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية للمتاجر واقتحامها.
 
في مرسيليا (جنوب) وليل (شمال) وبوردو (جنوب غرب)، اقتحم متظاهرون مباني للبلديات والمحافظات وخربوها. أما في ليموج (وسط)، فقد أتى حريق على جزء كبير من مبنى البلدية، وهو صرح ضخم يعود إلى القرن التاسع عشر، وفق السلطات المحلية.
 
وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس بملاحقة ومعاقبة "كل من ارتكب أعمال تخريب أو اعتدى على مؤسسات أو شركات أو شارك في أعمال نهب".
 
وقالت السلطات إنها أوقفت 1200 شخص السبت، وإن 150 عنصر أمن أصيبوا في المواجهات مع المتظاهرين.
 
وأُصيب عدد من المتظاهرين أيضا، بعضهم بجروح خطرة، ولا سيما في سانت إتيان (وسط)، حيث بُترت يد شاب في السابعة عشرة من العمر،  بسبب قنبلة ألقتها الشرطة.
 
وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، بعد زيارة ليلية لقوات الأمن "معجزة ألا تكون الحصيلة أكبر هذا المساء".
 

 

أخبار دولية

تعاين

أضرارها

احتجاجات

عليها

أعمال

الشغب

والنهب

LBCI التالي
إعلام رسمي: برلمان إيران يقر تعيين مهرداد أخلاقي كتابجي وزيرا للدفاع
هيئة: استهداف قاطرة بحرية قبالة خورفكان بالإمارات بمقذوفين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-07-30

السيسي يدعو الى "وقف التصعيد" في المنطقة غداة استهداف ميناء دمياط بمسيرة

LBCI
أخبار دولية
2026-10-13

انطلاق موجة جديدة من احتجاجات الطلاب في فرنسا

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-07

رئيس وزراء فرنسا عن احتجاجات المدارس: سنستجيب للمطالب ونحن في وضع صعب ونرفض التلاعب بالشباب

LBCI
أخبار دولية
2026-10-05

مسؤول: إصابة مراهق خلال احتجاجات طلابية في فرنسا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:23

إعلام رسمي: برلمان إيران يقر تعيين مهرداد أخلاقي كتابجي وزيرا للدفاع

LBCI
أخبار دولية
00:36

هيئة: استهداف قاطرة بحرية قبالة خورفكان بالإمارات بمقذوفين

LBCI
أخبار دولية
00:34

رئيس بلدية موسكو: تدمير نحو 200 مسيرة أوكرانية كانت متوجهة للمدينة

LBCI
أخبار دولية
00:29

بولندا: نتحقق من احتمال حدوث انتهاك لمجالها الجوي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-10-10

الجزيرة: غارة إسرائيلية على محيط بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-29

افتتاح NDU Career Fair 2026... عيسى الخوري: لبنان يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى علاقات متينة وراسخة بين الجامعات والقطاعات المنتجة

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-03

وزير الخارجية الروسي: نشهد بوادر أزمة في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-14

عبود: عودة الرحلات المباشرة بين لبنان وأميركا تدعم السياحة والاستثمار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

من باريس… لبنان يفتح آفاقاً جديدة لصادراته الغذائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الحرب السعودية - الحوثية... هل تتدخلُّ مصر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

وزير الخارجية الفرنسي ووزيرة الجيوش الفرنسية في بيروت لإجراء مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

واشنطن رفعت الحظر... ولكن ثغرات مطار بيروت تؤخّر الـDirect Flights!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

مباني طرابلس بخطر والأرقام جاهزة... لكن لا خطة واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أدوية أمراض مستعصية ومناعية غير مستوفية بموافقات إستثنائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

خبر مأساوي: وفاة فتى في مدينة ملاهي... فما الذي حصل؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:51

مقدمة النشرة المسائية ١٧-١٠-٢٠٢٦

LBCI
أخبار لبنان
11:59

رئيس "التيار الوطني الحر": نطالب بخريطة طريق واضحة وليس بقرارات إعتباطية من دون تنفيذ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:28

الجيش يوقف المتورط في جريمة قتل خلال إشكال مجدل بعنا – عاليه

LBCI
خبر عاجل
10:50

لقاء مطوّل ونقاش صريح بين رجي وعراقجي حول الملفات العالقة بين لبنان وإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

خبر مأساوي: وفاة فتى في مدينة ملاهي... فما الذي حصل؟

LBCI
أخبار دولية
12:02

أكثر من نصف مليون متظاهر في فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة

LBCI
أخبار لبنان
15:14

قائد الجيش استقبل وفداً فرنسياً... وبحثٌ في البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل

LBCI
أخبار دولية
11:44

البرلمان المصري يعقد "جلسة طارئة" الأحد بعد موقف السيسي بشأن الدفاع عن السعودية

LBCI
أمن وقضاء
15:05

تدابير سير في الشويفات غدا بسبب إقامة نشاط رياضي وبيئي

LBCI
أمن وقضاء
14:40

تدابير سير غدا في المعاملتين وشارع عمر الداعوق وعين المريسة وشارل حلو بسبب أنشطة اجتماعية ورياضية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More