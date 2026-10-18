إعلام رسمي: برلمان إيران يقر تعيين مهرداد أخلاقي كتابجي وزيرا للدفاع

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن البرلمان الإيراني وافق اليوم الأحد على تعيين المخضرم في قطاع الصناعات الجوية والفضائية مهرداد أخلاقي كتابجي وزيرا للدفاع، منهيا بذلك إدارة مؤقتة للوزارة استمرت شهورا، ومكلفا الرئيس السابق لمنظمة الصناعات الجوية والفضائية في البلاد بتولي الجهة المسؤولة عن إدارة الإنتاج الدفاعي والمشتريات الدفاعية.