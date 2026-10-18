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توقيف أكثر من 1800 شخص خلال الاحتجاجات في فرنسا

أخبار دولية
2026-10-18 | 05:57
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توقيف أكثر من 1800 شخص خلال الاحتجاجات في فرنسا
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توقيف أكثر من 1800 شخص خلال الاحتجاجات في فرنسا

أوقف أكثر من 1800 شخص خلال وبعد الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا السبت وتخلّلتها أعمال نهب وحرق، بحسب ما أفاد وزير الداخلية لوران نونييز الأحد.
 
وقال نونييز في منشور على منصة إكس: "أُلقي القبض على 1800 شخص وتجري الآن تحقيقات لتحديد هوية مرتكبي هذه الأعمال حتى يتم تقديمهم إلى القضاء".
 
 

أخبار دولية

الاحتجاجات

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