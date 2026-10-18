فانس يعزو أعمال العنف في فرنسا إلى الهجرة ومشكلات "الاندماج"

اعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أن الهجرة ومشكلة "الاندماج" هما السبب وراء أعمال العنف التي شهدتها فرنسا، حيث خرجت السبت تظاهرات واسعة احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.



وفي منشور على منصة إكس أرفقه بمقطع مصوّر يُظهر مبنى البلدية المصنّف معلما أثريّا في ليموج (وسط باريس) مشتعلا، كتب فانس "صدّر الليبراليون الغربيون العالم الثالث إلى فرنسا ودول أخرى باسم التنوع والرحمة. وتجاهلوا أسئلة جوهرية تتعلق بالاندماج والتوافق. قيل لهم إن الأمور ستصل إلى هنا لكنهم رفضوا الإصغاء".



وأضاف فانس: "أصلّي لأن تتمكّن فرنسا، وهي بلد جميل وشعبها رائع، من وضع حد لهذا الجنون قبل أن تطال النيران المزيد من معالمها".



وربط فانس، الذي يُنظر إليه باعتباره مرشحا محتملا لرئاسيات 2028، بين الاضطرابات في فرنسا وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، والتي يُتوقّع تراجع الجمهوريين فيها.



وقال: "وآمل أن يكون الأميركيون منتبّهين. فهذا هو المستقبل الذي يسعى إليه الديموقراطيون في الكونغرس لبلدكم".





