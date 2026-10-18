مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية ويدعو إلى إلزام طهران بالقانون الدولي

دان أمين عام مجلس التعاون الخليجي الهجمات الايرانية على دول المجلس، معتبرا في مستهل اجتماع وزارء خارجية المجلس أنه من الضروري الزام ايران بالقانون الدولي وتحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليته.