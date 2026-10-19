أفاد متحدث باسم "الخطوط الجوية النمسوية" لـ"رويترز" بأن طائرة تابعة للشركة كانت تقل 57 شخصا ‌ومتجهة من تل أبيب إلى فيينا حولت مسارها إلى العاصمة البلغارية صوفيا في وقت متأخر يوم الأحد، بعد تلقي تهديد ضد الطائرة.

وأشارت الخطوط الجوية النمسوية الى أن "التهديد استهدف الرحلة أو.إس82 من تل ⁠أبيب إلى فيينا، مما استلزم التوقف في صوفيا، موضحة أن الطائرة هبطت بسلام في الساعة 2042 بتوقيت وسط أوروبا (1842 بتوقيت غرينتش).

وقالت الشركة: "إن الطائرة إيرباص إيه320 تخضع للتفتيش، وإن الركاب سيعاد حجز رحلات لهم على رحلة بديلة بعد اكتمال التفتيش. وكان على متن الطائرة 51 راكبا وستة من أفراد الطاقم".

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار24" ‌لتتبع ⁠الرحلات أن طائرة إيرباص إيه 320، مسجلة تحت الرقم أو.إي-إل.زد.إي، كان من المقرر أن تغادر تل أبيب متجهة إلى فيينا، لكنها حولت مسارها إلى صوفيا.

أضافت: " نقلا عن تفاصيل أولية ⁠من وزارة النقل والاتصالات البلغارية، أن الطائرة هبطت بعد تلقيها إشارة تهديد بوجود قنبلة".

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الرحلة، عند الحدود مع ⁠رومانيا، أبلغ الطاقم عن إشارة تهديد بوجود قنبلة وقرر الهبوط بصورة استثنائية في صوفيا".

وأشارت الى ان "مقاتلة ⁠تابعة للقوات الجوية رافقت الطائرة حتى هبوطها في صوفيا، وأن الركاب نزلوا منها لاحقا".