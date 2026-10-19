إسرائيل تعتقل 8 على صلة بهجمات مستوطنين على صحفية أميركية ودبلوماسيين أوروبيين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين أنها ألقت القبض على ثمانية مشتبه بهم في إطار تحقيق في وقائع عنف حدثت في الضفة الغربية في نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي، بما في ذلك اعتداءات على المصورة الصحفية الأميركية هايدي ليفين ودبلوماسيين أوروبيين في واقعتين منفصلتين.



ولم تحدد الشرطة هوية المشتبه بهم.



وصُور مستوطنون إسرائيليون ملثمون يوم الجمعة وهم يعتدون على هايدي ليفين، المصورة الصحفية في صحيفة واشنطن بوست، التي كانت تغطي موسم قطف الزيتون الفلسطيني. وتعرض دبلوماسيون أوروبيون ورئيس بلدية فرنسي لهجوم يوم السبت على يد مستوطنين في واقعة أخرى.