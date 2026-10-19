رئيس وزراء أوكرانيا: خسائر الأعمال جراء الضربات الروسية تبلغ 7.7 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي أن الهجمات الروسية تسببت في خسائر مباشرة بلغت 7.7 مليار دولار للأعمال في البلاد منذ بداية العام الحالي.



وقال في مقابلة مع قناة (بي.بي.سي نيوز أوكرانيا) نشرت اليوم الاثنين أن أكثر من مليون متر مربع من المباني الصناعية المخصصة للتخزين دمرت مع تصعيد القوات الروسية لضرباتها على مثل هذه المواقع.