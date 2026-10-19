أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس وزراء أوكرانيا: خسائر الأعمال جراء الضربات الروسية تبلغ 7.7 مليار دولار
أخبار دولية
2026-10-19 | 08:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس وزراء أوكرانيا: خسائر الأعمال جراء الضربات الروسية تبلغ 7.7 مليار دولار
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي أن الهجمات الروسية تسببت في خسائر مباشرة بلغت 7.7 مليار دولار للأعمال في البلاد منذ بداية العام الحالي.
وقال في مقابلة مع قناة (بي.بي.سي نيوز أوكرانيا) نشرت اليوم الاثنين أن أكثر من مليون متر مربع من المباني الصناعية المخصصة للتخزين دمرت مع تصعيد القوات الروسية لضرباتها على مثل هذه المواقع.
أخبار دولية
وزراء
أوكرانيا:
خسائر
الأعمال
الضربات
الروسية
مليار
دولار
التالي
رئيس وزراء فرنسا يطالب السلطات المحلية بفرض حظر تجول جزئي عقب أعمال الشغب
وزير الخارجية الروسي يصل إلى طهران
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-11
خسائر الشركة المالكة لـ"تروث سوشال" تبلغ 238 مليون دولار في الربع الثاني
أخبار دولية
2026-08-11
خسائر الشركة المالكة لـ"تروث سوشال" تبلغ 238 مليون دولار في الربع الثاني
0
آخر الأخبار
2026-07-21
وزير الدفاع الأميركي عن إيران: تكلفة الحرب بلغت حتى الآن 37.5 مليار دولار
آخر الأخبار
2026-07-21
وزير الدفاع الأميركي عن إيران: تكلفة الحرب بلغت حتى الآن 37.5 مليار دولار
0
أخبار دولية
2026-09-14
الكرملين يبرر الضربات الروسية على أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا: "الأمر يتعلق بالأراضي الأوكرانية"
أخبار دولية
2026-09-14
الكرملين يبرر الضربات الروسية على أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا: "الأمر يتعلق بالأراضي الأوكرانية"
0
أخبار دولية
2026-08-21
الاتحاد الأوروبي: الضربات الروسية الأخيرة على أوكرانيا تظهر "الانحطاط المطلق لحرب موسكو"
أخبار دولية
2026-08-21
الاتحاد الأوروبي: الضربات الروسية الأخيرة على أوكرانيا تظهر "الانحطاط المطلق لحرب موسكو"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:57
وزير الخارجية الإيراني يحمّل واشنطن مسؤولية "انعدام الأمن" في مضيق هرمز
أخبار دولية
10:57
وزير الخارجية الإيراني يحمّل واشنطن مسؤولية "انعدام الأمن" في مضيق هرمز
0
أخبار دولية
10:54
الصين تدعو مواطنيها المسافرين إلى فرنسا إلى "تعزيز تدابيرهم الأمنية"
أخبار دولية
10:54
الصين تدعو مواطنيها المسافرين إلى فرنسا إلى "تعزيز تدابيرهم الأمنية"
0
أخبار دولية
10:52
أربعة قتلى بينهم ثلاثة أطفال في هجوم بمسيرة قرب مطار الخرطوم
أخبار دولية
10:52
أربعة قتلى بينهم ثلاثة أطفال في هجوم بمسيرة قرب مطار الخرطوم
0
أخبار دولية
10:49
البرلمان المصري يؤجل مناقشة تقديم الدعم الدفاعي للسعودية إلى 26 تشرين الأول
أخبار دولية
10:49
البرلمان المصري يؤجل مناقشة تقديم الدعم الدفاعي للسعودية إلى 26 تشرين الأول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:04
تنديد سنيّ بقرار المجلس الدستوريّ المتعلق بقانون العفو العام
آخر الأخبار
08:04
تنديد سنيّ بقرار المجلس الدستوريّ المتعلق بقانون العفو العام
0
آخر الأخبار
08:34
القوات الحكومية اليمنية: 4 غارات جوية على مواقع ومنصات صواريخ تابعة لجماعة الحوثي في مطار تعز ومحيطه
آخر الأخبار
08:34
القوات الحكومية اليمنية: 4 غارات جوية على مواقع ومنصات صواريخ تابعة لجماعة الحوثي في مطار تعز ومحيطه
0
آخر الأخبار
08:53
الوكالة الوطنية للاعلام: محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال الضناوي وافقت بعد ان تقدم الوكيل القانوني للشيخ خلدون عريمط المحامي ايمن جزيني بطلب تخلية سبيله على طلب التخلية دون كفالة
آخر الأخبار
08:53
الوكالة الوطنية للاعلام: محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال الضناوي وافقت بعد ان تقدم الوكيل القانوني للشيخ خلدون عريمط المحامي ايمن جزيني بطلب تخلية سبيله على طلب التخلية دون كفالة
0
آخر الأخبار
09:02
رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس يعلن انسحابه من الانتخابات الإسرائيلية المقبلة
آخر الأخبار
09:02
رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس يعلن انسحابه من الانتخابات الإسرائيلية المقبلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
0
آخر الأخبار
08:04
تنديد سنيّ بقرار المجلس الدستوريّ المتعلق بقانون العفو العام
آخر الأخبار
08:04
تنديد سنيّ بقرار المجلس الدستوريّ المتعلق بقانون العفو العام
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
وزارة الشؤون اللبنانية في سوريا... والهدف تبادل الخبرات
تقارير نشرة الاخبار
08:03
وزارة الشؤون اللبنانية في سوريا... والهدف تبادل الخبرات
0
أمن وقضاء
07:51
حفرة بين منطقتَي الفنار والجديدة... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
07:51
حفرة بين منطقتَي الفنار والجديدة... إليكم التفاصيل
0
خبر عاجل
04:40
عون خلال لقائه فهمي: لبنان متمسّك بالحل الدبلوماسي لأنه أقل كلفة بكثير من الحرب المدمّرة
خبر عاجل
04:40
عون خلال لقائه فهمي: لبنان متمسّك بالحل الدبلوماسي لأنه أقل كلفة بكثير من الحرب المدمّرة
0
أخبار لبنان
03:47
الموسوي للسلطة: للتمسك بالوطنية وبمصالح الداخل
أخبار لبنان
03:47
الموسوي للسلطة: للتمسك بالوطنية وبمصالح الداخل
0
أخبار دولية
13:48
من باريس إلى عواصم أوروبا… ماذا كشفت احتجاجات 17 تشرين عن مستقبل القارّة؟
أخبار دولية
13:48
من باريس إلى عواصم أوروبا… ماذا كشفت احتجاجات 17 تشرين عن مستقبل القارّة؟
0
أخبار دولية
13:27
لافروف من المنامة: موسكو تدعم جهود الوسطاء لمنع التصعيد وتؤكد شراكتها مع دول الخليج
أخبار دولية
13:27
لافروف من المنامة: موسكو تدعم جهود الوسطاء لمنع التصعيد وتؤكد شراكتها مع دول الخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حنين السيد من داريا: عودة السوريين من لبنان وتحديات إعادة الإعمار والرعاية الاجتماعية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حنين السيد من داريا: عودة السوريين من لبنان وتحديات إعادة الإعمار والرعاية الاجتماعية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:40
معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:40
معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
07:26
وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري
خبر عاجل
07:26
وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري
3
أخبار لبنان
03:39
معلومات الـLBCI: نفق داخل حرش يقع بين منطقتَي الفنار والزعيترية والاجهزة المختصة تتحرك
أخبار لبنان
03:39
معلومات الـLBCI: نفق داخل حرش يقع بين منطقتَي الفنار والزعيترية والاجهزة المختصة تتحرك
4
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
5
حال الطقس
02:30
استقرار نسبيّ قُبيل تساقط امطار
حال الطقس
02:30
استقرار نسبيّ قُبيل تساقط امطار
6
خبر عاجل
03:59
معلومات الـLBCI: عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يتوجّهون إلى الحرش الواقع بين الفنار والزعيترية للكشف على الموقع الذي لم تتحدّد طبيعته بعد وما إذا كان نفقاً أو مجرّد حفرة عميقة ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم بطبيعة استخدامه
خبر عاجل
03:59
معلومات الـLBCI: عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يتوجّهون إلى الحرش الواقع بين الفنار والزعيترية للكشف على الموقع الذي لم تتحدّد طبيعته بعد وما إذا كان نفقاً أو مجرّد حفرة عميقة ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم بطبيعة استخدامه
7
اسرار
00:43
أسرار الصحف المحلية 19-10-2026
اسرار
00:43
أسرار الصحف المحلية 19-10-2026
8
أخبار لبنان
08:25
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
أخبار لبنان
08:25
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More