أربعة قتلى بينهم ثلاثة أطفال في هجوم بمسيرة قرب مطار الخرطوم

قُتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في هجوم بطائرة مسيرة بالقرب من مطار الخرطوم في السودان، حسبما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس.



وقال المصدر الذي يعمل في مشرحة أم درمان بالعاصمة السودانية والذي طلب عدم ذكر اسمه: "وصلت أربعة جثامين، بينها ثلاثة لأطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وستة أعوام، توفوا جراء سقوط المسيرة بحي امتداد ناصر شرق الخرطوم".



وأفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس الاثنين بأن دفاعات الجيش "أسقطت مسيرات أطلقتها الميليشيا على الخرطوم كانت تستهدف المطار وما حوله" في إشارة إلى قوات الدعم السريع.