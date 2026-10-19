الصين تدعو مواطنيها المسافرين إلى فرنسا إلى "تعزيز تدابيرهم الأمنية"

دعت الصين مواطنيها المسافرين إلى فرنسا، إلى توخي الحذر في مواجهة المخاطر و"تعزيز تدابيرهم الأمنية"، بعد أعمال الشغب التي شهدتها مدن فرنسية على هامش الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة السبت.ودعت وزارة الخارجية والسفارة الصينية المواطنين الصينيين في فرنسا إلى "تعزيز يقظتهم في مواجهة المخاطر، ومراقبة تطوّر الوضع المحلي عن كثب، وتعزيز التدابير الأمنية، وتجنّب مناطق التظاهرات"، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الحكومية (CCTV).