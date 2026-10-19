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وزير الخارجية الإيراني يحمّل واشنطن مسؤولية "انعدام الأمن" في مضيق هرمز

أخبار دولية
2026-10-19 | 10:57
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وزير الخارجية الإيراني يحمّل واشنطن مسؤولية &quot;انعدام الأمن&quot; في مضيق هرمز
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وزير الخارجية الإيراني يحمّل واشنطن مسؤولية "انعدام الأمن" في مضيق هرمز

حمّل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة مسؤولية "انعدام الأمن" في مضيق هرمز، الذي يشكّل محور التوترات بين طهران وواشنطن منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في أواخر شباط الماضي.
     
وقال عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إنّ "الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، إضافة إلى الحصار الاقتصادي، تشكّل المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في منطقتنا"، وذلك بعدما أشار في وقت سابق إلى "الخليج ومضيق هرمز".

أخبار دولية

عباس عراقجي

واشنطن

مضيق هرمز

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