البابا لاون يحث زيلينسكي على التعاون مع روسيا لمساعدة بلدة أوكرانية محاصرة

أعلن الفاتيكان أن البابا لاون أجرى اليوم، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحث كييف وموسكو على التعاون للسماح بدخول المساعدات والمواد الغذائية إلى بلدة أوليشكي المحاصرة.وأفاد سكان البلدة الأوكرانية، التي تحتلها القوات الروسية منذ فبراير شباط 2022، بتفاقم أزمة الغذاء.وقال الفاتيكان في بيان بشأن المكالمة التي جرت اليوم إن البابا "عبر عن أمله في أن يتيح التعاون بين الطرفين إيصال المواد الغذائية والمساعدات الطبية، وإجلاء السكان المدنيين طواعية وبأمان".ولم يصدر زيلينسكي بعد بيانا بشأن المكالمة.وتحدث البابا، الذي يتعافى حاليا من جراحة سرطان الرئة، يوم الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب منه الترتيب لوقف إطلاق النار لتسهيل دخول المساعدات إلى أوليشكي.وقال الكرملين بعد ذلك إن بوتين وافق على التعاون مع البابا لتنظيم إمدادات المدينة، لكنه لم يذكر أي شيء عن وقف إطلاق النار.