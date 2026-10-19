ترامب يقول إنه مستعد للقاء بوتين وشي في الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه مستعد لعقد اجتماع ثلاثي مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه يمكن أن يُعقد خلال زيارته الصين في تشرين الثاني للمشاركة في قمة تتعلّق بنزع السلاح النووي.



وجدد ترامب انتقاده للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أنّه "حان الوقت لكي يتفاوض شخص آخر نيابة عن أوكرانيا".