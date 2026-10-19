اليابان تطلق صاروخا في مهمة هي الأولى من نوعها لاستكشاف قمر المريخ

أطلق علماء يابانيون مركبة فضائية غير مأهولة في إطار مهمة هي الأولى من نوعها لجمع عينات من أحد أقمار المريخ، مما قد يساعد في كشف أصول النظام الشمسي والحياة على الأرض.



وانطلق الصاروخ الرئيسي H3 الذي يحمل مسبار استكشاف أقمار المريخ غير المأهول (MMX) من مركز تانيغاشيما الفضائي في الساعة 4,41 صباحا (19,41 بتوقيت غرينتش الاثنين)، وفقا لبث مباشر من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.