رئيس وزراء إثيوبيا يحذّر إريتريا من "عواقب وخيمة" إذا واصلت دعم أعداء بلاده

حذّر رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد إريتريا من أنها ستواجه "عواقب وخيمة" إذا واصلت دعم المتمردين في بلاده.وقال آبيي أحمد "إن التحول إلى قاعدة لأعداء إثيوبيا بدلا من أن تكونوا شركاء في التنمية لن يجلب فوائد. وأعتقد أن تجاهل دعواتنا ستكون له عواقب وخيمة جدا جدا جدا".وقال رئيس بلدية ميكيلي عاصمة الإقليم الذي عُيّن حديثا لوكالة فرانس برس الاثنين، إنهم سيجرون انتخابات خلال ستة أشهر.وأضاف شيشاي أماري لوكالة فرانس برس "دورنا هو تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات من خلال ضمان السلام والاستقرار في مختلف أنحاء تيغراي".