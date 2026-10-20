إيران تستدعي السفير الألماني لديها في رد على استدعاء برلين لسفيرها

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين، السفير الألماني لدى طهران، متهمة برلين بتوجيه "اتهامات سياسية لا أساس لها" ضد الجمهورية الإسلامية.



ويأتي استدعاء السفير أكسل ديتمان ردا على قرار ألمانيا الاثنين باستدعاء السفير الإيراني على خلفية اتهامات لطهران بالتورط في مخطط لاغتيال شخصيات عامة مؤيدة لإسرائيل.



وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإیرانیة "إرنا"، أن "توجيه اتهامات تتعلق بالأمن ضد إيران كان منذ فترة طويلة تكتيكا يستخدمه الكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية".



وأضاف البيان: "أن محاولة إضفاء طابع قضائي على مزاعم سياسية لا أساس لها، لا تخفق في منح أي مصداقية لهذه المزاعم فحسب، بل تقوض أيضا مكانة القضاء الألماني بحد ذاته".



وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في منشور عبر إكس استدعاء السفير الإيراني، مشيرة إلى أنه لن يسمح لطهران "بتهديد مجتمعنا الحر".



وأضافت: "سيكون لمحاولات الاغتيال الخبيثة هذه عواقب قانونية"، مؤكدة "نحن لا نتسامح مع الهجمات على حياة اليهود وحياة من يدافعون عنها في أي مكان، ولن نتسامح معها طبعا في ألمانيا".



وحُكم على الرجل الدنماركي الذي يدعى علي س. بالسجن ثماني سنوات ونصف سنة.



واتهم المدعون العامون الرجل البالغ 54 عاما بالعمل لحساب الاستخبارات الإيرانية التي قالوا إنها كلفته برصد أهداف في ألمانيا تمهيدا لتنفيذ عمليات اغتيال وإحراق متعمد، مشيرين إلى أنه كان يخطط أيضا لاستهداف متجر بقالة تابع لأحد اليهود في برلين.



