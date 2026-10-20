ويتكوف يتوجه إلى أوروبا للقاء مسؤولين من أوكرانيا وروسيا

يتوجه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى أوروبا هذا الأسبوع للقاء مسؤولين من أوكرانيا وروسيا، وفق ما أفاد موقع أكسيوس في وقت متأخر الاثنين،ونقل الموقع عن مسؤول أميركي لم يكشف هويته، أن "المحادثات ستجمع بين أوكرانيا وحلفاء أوروبيين والولايات المتحدة، في مسعى لتطوير مقترح سلام لتقديمه إلى روسيا".وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن يبدأ ويتكوف زيارته في أوسلو، حيث سيجري محادثات الثلاثاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستوره.كما سيحضر اللقاء ممثلون عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا، إلى جانب مسؤولين من حلف شمال الأطلسي ومسؤولين أوروبيين آخرين.وتابع المسؤول أن ويتكوف يعتزم بعد ذلك التوجه إلى روسيا، حيث "يأمل في لقاء الرئيس فلاديمير بوتين وطرح أفكار".ولم يرد البيت الأبيض بشكل فوري على طلب من وكالة فرانس برس للتعليق أو تأكيد هذه المعلومات.