أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
20
o
متن
20
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
20
o
متن
20
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ويتكوف يتوجه إلى أوروبا للقاء مسؤولين من أوكرانيا وروسيا
أخبار دولية
2026-10-20 | 00:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ويتكوف يتوجه إلى أوروبا للقاء مسؤولين من أوكرانيا وروسيا
يتوجه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى أوروبا هذا الأسبوع للقاء مسؤولين من أوكرانيا وروسيا، وفق ما أفاد موقع أكسيوس في وقت متأخر الاثنين،
ونقل الموقع عن مسؤول أميركي لم يكشف هويته، أن "المحادثات ستجمع بين أوكرانيا وحلفاء أوروبيين والولايات المتحدة، في مسعى لتطوير مقترح سلام لتقديمه إلى روسيا".
وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن يبدأ ويتكوف زيارته في أوسلو، حيث سيجري محادثات الثلاثاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستوره.
كما سيحضر اللقاء ممثلون عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا، إلى جانب مسؤولين من حلف شمال الأطلسي ومسؤولين أوروبيين آخرين.
وتابع المسؤول أن ويتكوف يعتزم بعد ذلك التوجه إلى روسيا، حيث "يأمل في لقاء الرئيس فلاديمير بوتين وطرح أفكار".
ولم يرد البيت الأبيض بشكل فوري على طلب من وكالة فرانس برس للتعليق أو تأكيد هذه المعلومات.
أخبار دولية
يتوجه
أوروبا
للقاء
مسؤولين
أوكرانيا
وروسيا
التالي
أكسيوس: هيغسيث التقى بنتنياهو خلال زيارة لإسرائيل
إيران تستدعي السفير الألماني لديها في رد على استدعاء برلين لسفيرها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-08-28
وزير خارجية أوكرانيا: من العدل استخدام الأصول الروسية لتغطية التكاليف اللازمة للدفاع عن أوكرانيا وبقية أوروبا
آخر الأخبار
2026-08-28
وزير خارجية أوكرانيا: من العدل استخدام الأصول الروسية لتغطية التكاليف اللازمة للدفاع عن أوكرانيا وبقية أوروبا
0
أخبار دولية
2026-10-08
مصادر لرويترز: أميركا وروسيا تبحثان بيع الغاز إلى أوروبا في خضم حرب أوكرانيا
أخبار دولية
2026-10-08
مصادر لرويترز: أميركا وروسيا تبحثان بيع الغاز إلى أوروبا في خضم حرب أوكرانيا
0
أخبار دولية
2026-09-28
مسؤول: مقتل 3 في هجوم روسي على مركز تجاري في أوكرانيا
أخبار دولية
2026-09-28
مسؤول: مقتل 3 في هجوم روسي على مركز تجاري في أوكرانيا
0
أخبار دولية
2026-09-16
مسؤول: مقتل 5 في هجوم روسي بطائرة مسيرة على حافلة في أوكرانيا
أخبار دولية
2026-09-16
مسؤول: مقتل 5 في هجوم روسي بطائرة مسيرة على حافلة في أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:48
فرنسا ستحصل من الإمارات والبحرين على 200 ألف طن ديزل إضافية شهريا
أخبار دولية
03:48
فرنسا ستحصل من الإمارات والبحرين على 200 ألف طن ديزل إضافية شهريا
0
أخبار دولية
03:36
الحكومة النروجية: المبعوثان الأميركيان ويتكوف وكوشنر سيشاركان بمحادثات حول أوكرانيا في أوسلو
أخبار دولية
03:36
الحكومة النروجية: المبعوثان الأميركيان ويتكوف وكوشنر سيشاركان بمحادثات حول أوكرانيا في أوسلو
0
أخبار دولية
03:31
زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع روبيو بشأن نظام "ستارشيلد" والصواريخ الاعتراضية
أخبار دولية
03:31
زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع روبيو بشأن نظام "ستارشيلد" والصواريخ الاعتراضية
0
أخبار دولية
03:27
وسام فتوح: الحوار المستمر يواكب التحولات الرقابية والتكنولوجية ويعزّز جاهزية المصارف العربية
أخبار دولية
03:27
وسام فتوح: الحوار المستمر يواكب التحولات الرقابية والتكنولوجية ويعزّز جاهزية المصارف العربية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-03-09
قوى الأمن الداخلي تقطع طريق رياض الصلح في صيدا في الاتجاهين اثر الانذار الإسرائيلي باستهداف مركز "القرض الحسن"
خبر عاجل
2026-03-09
قوى الأمن الداخلي تقطع طريق رياض الصلح في صيدا في الاتجاهين اثر الانذار الإسرائيلي باستهداف مركز "القرض الحسن"
0
خبر عاجل
14:50
وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": لا يحق للنائب حسن فضل الله أن يقول ما قاله ويجب التحقيق مع حزب الله أو جزء من حزب الله
خبر عاجل
14:50
وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": لا يحق للنائب حسن فضل الله أن يقول ما قاله ويجب التحقيق مع حزب الله أو جزء من حزب الله
0
أخبار لبنان
2026-10-15
قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان
أخبار لبنان
2026-10-15
قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان
0
أخبار دولية
03:36
الحكومة النروجية: المبعوثان الأميركيان ويتكوف وكوشنر سيشاركان بمحادثات حول أوكرانيا في أوسلو
أخبار دولية
03:36
الحكومة النروجية: المبعوثان الأميركيان ويتكوف وكوشنر سيشاركان بمحادثات حول أوكرانيا في أوسلو
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:33
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا يحقّ لحزب الله أن يطالب باسترجاع المتفجرات... ولا نستطيع أن نبقى ساحة معركة لإيران ضد إسرائيل
أخبار لبنان
16:33
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا يحقّ لحزب الله أن يطالب باسترجاع المتفجرات... ولا نستطيع أن نبقى ساحة معركة لإيران ضد إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مغارة جعيتا جاهزة للاستثمار... وهذا ما عليكم معرفته
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مغارة جعيتا جاهزة للاستثمار... وهذا ما عليكم معرفته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عودة السوريين من لبنان... من عبور الحدود إلى تحدّي الاستقرار والإعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عودة السوريين من لبنان... من عبور الحدود إلى تحدّي الاستقرار والإعمار
0
أخبار دولية
13:21
فرنسا بعد خطاب ماكرون… إلى أين تتّجه البلاد؟
أخبار دولية
13:21
فرنسا بعد خطاب ماكرون… إلى أين تتّجه البلاد؟
0
أخبار دولية
13:12
من اليمن إلى طهران والخليج.. المنطقة على مفترق النار والدبلوماسية
أخبار دولية
13:12
من اليمن إلى طهران والخليج.. المنطقة على مفترق النار والدبلوماسية
0
أخبار دولية
13:10
نتنياهو يوظّف دعم ترامب انتخابياً.. والشارع الإسرائيلي بين التهديدات ورفض الحرب
أخبار دولية
13:10
نتنياهو يوظّف دعم ترامب انتخابياً.. والشارع الإسرائيلي بين التهديدات ورفض الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
نفق بين الفنار والجديدة.. ماذا بداخله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:07
نفق بين الفنار والجديدة.. ماذا بداخله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الدولة تستنفر في ملاحقة أحداث ضالع فيها حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الدولة تستنفر في ملاحقة أحداث ضالع فيها حزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النّشرة المسائيّة 19-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النّشرة المسائيّة 19-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:40
معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:40
معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
07:26
وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري
خبر عاجل
07:26
وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري
3
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
4
أمن وقضاء
12:53
قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني
أمن وقضاء
12:53
قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني
5
أخبار لبنان
08:25
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
أخبار لبنان
08:25
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
6
حال الطقس
01:58
استقرار نسبي اليوم... وأمطار رعدية محلية متوقعة غداً الأربعاء
حال الطقس
01:58
استقرار نسبي اليوم... وأمطار رعدية محلية متوقعة غداً الأربعاء
7
اسرار
23:25
أسرار الصحف 20-10-2026
اسرار
23:25
أسرار الصحف 20-10-2026
8
أخبار لبنان
12:14
الأمين العام لجامعة الدول العربية إلتقى رجي: قلقون من أن تأتي أي تسوية محتملة في المنطقة على حساب لبنان
أخبار لبنان
12:14
الأمين العام لجامعة الدول العربية إلتقى رجي: قلقون من أن تأتي أي تسوية محتملة في المنطقة على حساب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More