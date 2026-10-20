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أكسيوس: هيغسيث التقى بنتنياهو خلال زيارة لإسرائيل

أخبار دولية
2026-10-20 | 00:27
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أكسيوس: هيغسيث التقى بنتنياهو خلال زيارة لإسرائيل
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أكسيوس: هيغسيث التقى بنتنياهو خلال زيارة لإسرائيل

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا لإسرائيل.

ولم تتمكن رويترز بعد من تأكيد هذا اللقاء، لكن هيغسيث قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه زار أفرادا من القوات المسلحة الأميركية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، التي تغطي الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا وأجزاء من آسيا.

وأحجمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن الرد. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن حتى الآن على طلب التعليق.

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