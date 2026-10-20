عراقجي عقب لقائه لافروف: التعاون بين طهران وموسكو في أعلى مستوياته التاريخية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التقارب بين روسيا وإيران بلغ أعلى مستوياته التاريخية، وذلك عقب استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في أول زيارة له منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط نهاية شباط.



وكتب عراقجي على منصة إكس "لم يسبق في تاريخنا أن عملت إيران وروسيا بمثل هذا التقارب الذي تشهدانه اليوم".

