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فرنسا ستحصل من الإمارات والبحرين على 200 ألف طن ديزل إضافية شهريا
أخبار دولية
2026-10-20 | 03:48
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فرنسا ستحصل من الإمارات والبحرين على 200 ألف طن ديزل إضافية شهريا
حصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خلال جولته الحالية في الخليج على تعهدات بتقديم آلاف الأطنان الإضافية من الديزل لبلاده، بينها 200 ألف طن من الإمارات والبحرين، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.
وقال القصر الرئاسي إن ماكرون حصل على "تعهدات" بتلقي "نحو 100 ألف طن من الديزل شهريا من الإمارات"، وسيحصل على تعهدات بتلقي "100 ألف طن إضافية شهريا" خلال زيارته إلى البحرين بعد الظهر.
وأضاف القصر أن فرنسا، ومع الكميات الإضافية التي تم تأمينها مسبقا من السعودية والبالغة "95 ألف طن" لشهري "تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني"، تكون قد حصلت على تعهدات بتلقي 295 ألف طن شهريا، أي "ما يزيد قليلا عن 10%" من استهلاكها من الديزل، وذلك لتخفيف الضغط عن الأسواق وأسعار الوقود في محطات التعبئة.
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