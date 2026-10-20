قائد الجيش الباكستاني يزور طهران الثلاثاء

يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي تتوسط بلاده في الحرب بين إيران والولايات المتحدة، إلى طهران الثلاثاء، وفق ما ذكرت الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).



وتأتي هذه الزيارة التي لم يُحدد هدفها، في ظل جمود دبلوماسي بين طهران وواشنطن، مع تمسك الطرفين بمواقفهما، لا سيما في ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

