هيئة بحرية: مقذوف مجهول أصاب ناقلة جنوب شرقي الفاو بالعراق

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب شرقي ميناء الفاو العراقي، وذلك في واقعة حدثت يوم 20 أكتوبر تشرين الأول.



وأفادت الهيئة بأن طاقم الناقلة بخير، ولم ترد أنباء عن وقوع أي أضرار أو آثار بيئية.