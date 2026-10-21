عراقجي: إيران مستعدة للدبلوماسية لكننا سندافع عن أنفسنا

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقال نشر في صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة للحوار الدبلوماسي لكنها ستدافع عن نفسها.



وكتب عراقجي: "بينما تلتزم إيران التزاما راسخا بالسعي إلى حل سلمي ومشرّف للصراع، فإننا على أتم الاستعداد للدفاع عن أنفسنا".



وأضاف أن البيت الأبيض لم يبد رغبة في التوصل إلى تفاهم، وأنه لا يوجد ما يدعو إلى توقع إحراز تقدم في الوقت الراهن.