ترامب: ستيفن هابرد في طريقه للعودة ولم يحصل أي "تبادل" مع روسيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الأميركي ستيفن هابرد الذي ألقت القوات الروسية القبض عليه في أوكرانيا قبل عام، بات في طريقه للعودة وأن أي "مبادلة" لم تحصل مع موسكو لتأمين إطلاقه.



وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن "ستيفن في طريقه للعودة وسيكون قريبا إلى جانب عائلته. الولايات المتحدة، احتراما للرئيس ترامب، لم تُضطر لتقديم شيء في المقابل، وهو وضع غير مسبوق بالنسبة الى روسيا. لم تكن هناك أي ضرورة للقيام بمبادلة لإطلاقه".