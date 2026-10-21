الحوثيون استهدفوا قاعدة عسكرية في مطار المُكلا بجنوب اليمن

أفاد مسؤولان عسكريان حكوميان يمنيان وكالة فرانس برس بأن الحوثيين استهدفوا الأربعاء قاعدة عسكرية في مطار مدينة المكلا بجنوب اليمن والتي تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة الرياض.وقال المسؤولان إن "الحوثيين استهدفوا بالصواريخ والمسيّرات قاعدة عسكرية تضم قوات للتحالف في مطار الريان بضواحي مدينة المكلا عاصمة حضرموت".