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الشرع يستقبل باراك في دمشق لبحث تطورات سوريا والمنطقة وتعزيز التعاون المشترك
أخبار دولية
2026-10-21 | 07:20
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الشرع يستقبل باراك في دمشق لبحث تطورات سوريا والمنطقة وتعزيز التعاون المشترك
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم في قصر الشعب بدمشق، المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا والعراق توماس باراك، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.
وجرى في خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، والتعاون والتنسيق في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
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