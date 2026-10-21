زيلينسكي يدعو الى تجميد خطوط القتال مع روسيا في خطوة تمهد لمحادثات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تجميد خطوط القتال في الحرب التي تخوضها بلاده ضد روسيا، معتبرا ذلك خطوة أولى نحو محادثات وقف إطلاق النار.وفي مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز"، قال زيلينسكي ردا على سؤال عما إذا كان سيقبل باتفاق سلام يجمّد خطوط القتال في حالها الراهنة، "علينا أن نُجمّد الوضع الآن، وأعتقد أن هذه هي الوسيلة الفعلية لإنهاء هذه الحرب. نحن نسمّيها وقفا لإطلاق النار".