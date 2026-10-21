مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على اتفاقية بحرية مع تركيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن القاهرة "ترفض" مصادقة مجلس النواب الليبي على اتفاقية بحرية مع تركيا، مشيرة الى أن التصديق على الاتفاقية لا يترتب عليه "أي آثار قانونية بالنسبة لمصر".ودعم مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، أمس الثلاثاء اتفاقية بحرية مع تركيا. وقال نائبان لرويترز إن الاتفاقية من شأنها تحقيق مكاسب استراتيجية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وفي مجال الأمن القومي، كما تلغي قرارا صدر عام 2020 بقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.