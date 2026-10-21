إعلام: رئيس البرلمان يجتمع مع الزعيم الأعلى الإيراني

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي اجتمع مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، واستعرضا معا مستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.ولم يظهر خامنئي، الذي ذكرت مصادر أنه أصيب بتشوهات في الوجه وإصابات أخرى جراء غارة جوية، علنا أمام الإيرانيين منذ تعيينه الزعيم الأعلى للبلاد في الثامن من آذار.