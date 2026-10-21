زيلينسكي: كييف تؤيّد عقد اجتماع أميركي أوكراني روسي "في أقرب وقت"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأييده عقد اجتماع ثلاثي يضمّ كييف وموسكو وواشنطن في أقرب وقت، وذلك عقب لقائه المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف الذي عقد أيضا محادثات منفصلة مع الرئيس فلاديمير بوتين.



وقال زيلينسكي للصحافيين: "علمنا أن روسيا تؤيّد عقد اجتماع ثلاثي"، مضيفا: "يقترح الجانب الأميركي تنظيم هذا الاجتماع في أقرب وقت. ونحن نؤيّد ذلك".