مقتل شخصين بشظايا بعد اعتراض مسيّرة كانت تستهدف منشأة في حقل شيبة النفطي في السعودية

أعلنت وزارة الطاقة السعودية مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين الأربعاء جراء سقوط شظايا عقب اعتراض طائرة مسيّرة كانت تستهدف منشأة في حقل شيبة النفطي الواقع في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.



وقالت الوزارة في بيان، إن القتيلين من الجنسيتين الفيليبينية والنيبالية، والمصابين من الجنسيتين الباكستانية والهندية، من دون أن تذكر مصدر المسيّرة.