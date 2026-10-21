ترامب: أصبحنا أقرب من أي وقت مضى من إنهاء الحرب في أوكرانيا

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن نهاية الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت أقرب من أي وقت مضى، وذلك في معرض شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إطلاق مواطن أميركي كان مسجونا.



وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "كنت أتحدث في الأيام الماضية مع فلاديمير بوتين بشأن تسوية حربه مع أوكرانيا، وهي مسألة أعتقد أننا نقترب من حلها، بل ربما نكون الآن أقرب من أي وقت مضى".



وسبق أن أدلى ترامب بتصريحات مماثلة، لكن جولات عدة من المحادثات، إلى جانب قمة عقدها مع بوتين في ولاية ألاسكا العام الماضي، لم تنجح في إنهاء الحرب في أوكرانيا، مع تمسك موسكو بمطالبها.