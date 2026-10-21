البابا لاون لن يحتاج لعلاج إضافي بعد العملية التي خضع لها

أعلن أطباء البابا لاون في بيان أصدره الفاتيكان، أن البابا لن يحتاج إلى أي علاج إضافي بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني في الرئة الأسبوع الماضي.



وأكد الأطباء أن نتائج الفحوص النسيجية أكدت تشخيص الإصابة بسرطان غدي رئوي، مع بقاء المرض محصورا في منطقة محددة.



وقال الجراح الرئيسي للبابا ستيفانو مارغاريتورا وطبيبه الشخصي لويجي كاربوني: "أكد تقييم لاحق يتعلق بالورم أنه لا حاجة إلى علاج إضافي".