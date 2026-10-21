إسرائيل تعتقل مرشحا للكونغرس الأميركي أثناء قطف الزيتون في الضفة الغربية

احتجزت القوات الإسرائيلية لفترة وجيزة مرشحا لعضوية الكونغرس الأميركي، أثناء انضمامه إلى نشطاء يدعمون الفلسطينيين في قطف الزيتون، في ظل تهديدات من مستوطنين متطرفين.



ونشر براد لاندر المنتمي إلى التيار اليساري في الحزب الديموقراطي ومن المتوقع أن يفوز بسهولة بمقعد في مجلس النواب عن مدينة نيويورك في انتخابات الثالث من تشرين الثاني، على وسائل التواصل الاجتماعي أنه احتُجز برفقة مجموعة من الحاخامات والمتطوعين أثناء قيامهم بقطف الزيتون غرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.



وقال عبر منصة إكس: "الاحتلال جريمة بموجب القانون الدولي. أما قطف الزيتون فليس جريمة بموجب أي قانون أعرفه".



وكتب لاحقا أنه أُفرج عنه نظرا لمكانته، قائلا إن "الفلسطينيين يواجهون عواقب أسوأ بكثير كل يوم".



وهاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية لاندر، واصفة ما قام به بأنه "مناورة سياسية محسوبة"، وقالت إنه تجاهل توجيهات بضرورة التنسيق مع السلطات الإسرائيلية. وأضافت: "لم يكن الأمر يتعلق بقطف الزيتون، بل بقطف العناوين الصحافية".



وقال الجيش الإسرائيلي إن مالك الأرض الفلسطيني لم يطلب إذنا لقطف الزيتون.



وأضاف في بيان أن "هذا التنسيق ضروري لضمان أمن المنطقة والحفاظ على النظام العام"، مشيرا إلى "المخاطر الأمنية المترتبة على إجراء عمليات حصاد من دون تنسيق" قرب مستوطنة إسرائيلية.



وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بشأن أعمال العنف التي ترافق موسم قطف الزيتون، مع توثيق منظمات حقوقية هجمات متعددة وممارسات أخرى تعيق الفلسطينيين، يرتكبها مستوطنون بشكل يومي.



وبراد لاندر، وهو يهودي، حليف مقرب لرئيس بلدية نيويورك زهران ممداني المعروف بانتقاداته الصريحة للسياسات الإسرائيلية.



وفي انتخابات تمهيدية حزبية جرت في حزيران، أطاح لاندر عضو الكونغرس الحالي دان غولدمان الذي يُعدّ واحدا من عدد متناقص من الديموقراطيين الداعمين لإسرائيل.