أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إسرائيل تعتقل مرشحا للكونغرس الأميركي أثناء قطف الزيتون في الضفة الغربية
أخبار دولية
2026-10-21 | 16:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إسرائيل تعتقل مرشحا للكونغرس الأميركي أثناء قطف الزيتون في الضفة الغربية
احتجزت القوات الإسرائيلية لفترة وجيزة مرشحا لعضوية الكونغرس الأميركي، أثناء انضمامه إلى نشطاء يدعمون الفلسطينيين في قطف الزيتون، في ظل تهديدات من مستوطنين متطرفين.
ونشر براد لاندر المنتمي إلى التيار اليساري في الحزب الديموقراطي ومن المتوقع أن يفوز بسهولة بمقعد في مجلس النواب عن مدينة نيويورك في انتخابات الثالث من تشرين الثاني، على وسائل التواصل الاجتماعي أنه احتُجز برفقة مجموعة من الحاخامات والمتطوعين أثناء قيامهم بقطف الزيتون غرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.
وقال عبر منصة إكس: "الاحتلال جريمة بموجب القانون الدولي. أما قطف الزيتون فليس جريمة بموجب أي قانون أعرفه".
وكتب لاحقا أنه أُفرج عنه نظرا لمكانته، قائلا إن "الفلسطينيين يواجهون عواقب أسوأ بكثير كل يوم".
وهاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية لاندر، واصفة ما قام به بأنه "مناورة سياسية محسوبة"، وقالت إنه تجاهل توجيهات بضرورة التنسيق مع السلطات الإسرائيلية. وأضافت: "لم يكن الأمر يتعلق بقطف الزيتون، بل بقطف العناوين الصحافية".
وقال الجيش الإسرائيلي إن مالك الأرض الفلسطيني لم يطلب إذنا لقطف الزيتون.
وأضاف في بيان أن "هذا التنسيق ضروري لضمان أمن المنطقة والحفاظ على النظام العام"، مشيرا إلى "المخاطر الأمنية المترتبة على إجراء عمليات حصاد من دون تنسيق" قرب مستوطنة إسرائيلية.
وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بشأن أعمال العنف التي ترافق موسم قطف الزيتون، مع توثيق منظمات حقوقية هجمات متعددة وممارسات أخرى تعيق الفلسطينيين، يرتكبها مستوطنون بشكل يومي.
وبراد لاندر، وهو يهودي، حليف مقرب لرئيس بلدية نيويورك زهران ممداني المعروف بانتقاداته الصريحة للسياسات الإسرائيلية.
وفي انتخابات تمهيدية حزبية جرت في حزيران، أطاح لاندر عضو الكونغرس الحالي دان غولدمان الذي يُعدّ واحدا من عدد متناقص من الديموقراطيين الداعمين لإسرائيل.
أخبار دولية
إسرائيل
الزيتون
الضفة الغربية
الكونغرس الأميركي
براد لاندر
التالي
الإماراتية لانا نسيبة تعلن ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
البابا لاون لن يحتاج لعلاج إضافي بعد العملية التي خضع لها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-09-16
إسرائيل تعتقل صحافية فلسطينية أميركية في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2026-09-16
إسرائيل تعتقل صحافية فلسطينية أميركية في الضفة الغربية المحتلة
0
آخر الأخبار
05:42
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تحتجز فلسطينيين ومتضامنين أجانب خلال قطف الزيتون في بلدة نحالين غربي بيت لحم
آخر الأخبار
05:42
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تحتجز فلسطينيين ومتضامنين أجانب خلال قطف الزيتون في بلدة نحالين غربي بيت لحم
0
آخر الأخبار
2026-10-20
بالصور - الجيش يواكب الأهالي خلال قطف الزيتون في بلدة راشيا الفخار - حاصبيا
آخر الأخبار
2026-10-20
بالصور - الجيش يواكب الأهالي خلال قطف الزيتون في بلدة راشيا الفخار - حاصبيا
0
أخبار لبنان
2026-10-18
هاشم: منع أبناء المناطق الحدودية والعرقوب من قطف موسم الزيتون تجاوزٌ لكل المواثيق والقيم الإنسانية
أخبار لبنان
2026-10-18
هاشم: منع أبناء المناطق الحدودية والعرقوب من قطف موسم الزيتون تجاوزٌ لكل المواثيق والقيم الإنسانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:34
مصدر لرويترز: تركيا تستضيف وزراء خارجية إقليميين وأوروبيين لبحث الوضع بالمنطقة
أخبار دولية
05:34
مصدر لرويترز: تركيا تستضيف وزراء خارجية إقليميين وأوروبيين لبحث الوضع بالمنطقة
0
أخبار دولية
05:10
اليونان: نطبق العقوبات المرتبطة بإيران
أخبار دولية
05:10
اليونان: نطبق العقوبات المرتبطة بإيران
0
أخبار دولية
04:21
زيلينسكي: القصف الصاروخي الروسي يُظهر أن "لا تغيير" في موقف موسكو رغم الجهود الدبلوماسية
أخبار دولية
04:21
زيلينسكي: القصف الصاروخي الروسي يُظهر أن "لا تغيير" في موقف موسكو رغم الجهود الدبلوماسية
0
أخبار دولية
03:53
رئيس أرامكو السعودية: نسعى لشراكات مع دول لزيادة المخزون الاستراتيجي
أخبار دولية
03:53
رئيس أرامكو السعودية: نسعى لشراكات مع دول لزيادة المخزون الاستراتيجي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-08
شريط الغارات المباغت لفّ شاطىء رأس بيروت الممتد من عين المريسة إلى الرملة البيضاء... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-08
شريط الغارات المباغت لفّ شاطىء رأس بيروت الممتد من عين المريسة إلى الرملة البيضاء... اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
2026-10-18
توقيف أكثر من 1800 شخص خلال الاحتجاجات في فرنسا
أخبار دولية
2026-10-18
توقيف أكثر من 1800 شخص خلال الاحتجاجات في فرنسا
0
أخبار دولية
2026-01-16
ترامب: أدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية في غزة
أخبار دولية
2026-01-16
ترامب: أدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية في غزة
0
أخبار لبنان
2026-04-14
هذا ما قاله ماركو روبيو في مطلع الاجتماع بين لبنان واسرائيل (فيديو)
أخبار لبنان
2026-04-14
هذا ما قاله ماركو روبيو في مطلع الاجتماع بين لبنان واسرائيل (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من المزارع إلى المطاعم… رحلة وجبة تحرّك الاقتصاد
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من المزارع إلى المطاعم… رحلة وجبة تحرّك الاقتصاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من ينقذ موسم التفاح اللبناني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من ينقذ موسم التفاح اللبناني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السلب بقوة السلاح... عصابات تهدّد أمن اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السلب بقوة السلاح... عصابات تهدّد أمن اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من احتمالات الحرب على إيران إلى خطوط التواصل الأميركية–الروسية–الصينية... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من احتمالات الحرب على إيران إلى خطوط التواصل الأميركية–الروسية–الصينية... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
التصعيد الإقليمي بين الميدان والدبلوماسية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
التصعيد الإقليمي بين الميدان والدبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لحكومة وحدة والمعركة تحتدم على دور الأحزاب العربية في الكنيست المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لحكومة وحدة والمعركة تحتدم على دور الأحزاب العربية في الكنيست المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
محادثات تامبا في يومها الثاني: لا اتفاق على آلية التحقق والجيش اللبناني يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:10
محادثات تامبا في يومها الثاني: لا اتفاق على آلية التحقق والجيش اللبناني يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إسرائيل تلوّح بضرب إيران قبل الانتخابات وسط رفض عسكري وتصاعد التوتر على جبهة لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إسرائيل تلوّح بضرب إيران قبل الانتخابات وسط رفض عسكري وتصاعد التوتر على جبهة لبنان
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
14:26
بالفيديو - قوى الأمن تحذر: "معك مخفر حبيش... هيك ببلش الإحتيال انتبهوا"
أمن وقضاء
14:26
بالفيديو - قوى الأمن تحذر: "معك مخفر حبيش... هيك ببلش الإحتيال انتبهوا"
2
فنّ
10:47
باميلا الكيك تهاجم نادين نجيم والأخيرة تردّ بسخرية: "تربيتها وأصلها ونفسيتها… وشكلها"
فنّ
10:47
باميلا الكيك تهاجم نادين نجيم والأخيرة تردّ بسخرية: "تربيتها وأصلها ونفسيتها… وشكلها"
3
أخبار لبنان
12:56
بعد تسجيل حالتي تسمّم... وزارة الصحة تحذّر من مخاطر تناول الفطر البري
أخبار لبنان
12:56
بعد تسجيل حالتي تسمّم... وزارة الصحة تحذّر من مخاطر تناول الفطر البري
4
أمن وقضاء
09:55
اعتبارًا من الغد... أشغال على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي – جسر فواد شهاب من دون منع المرور
أمن وقضاء
09:55
اعتبارًا من الغد... أشغال على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي – جسر فواد شهاب من دون منع المرور
5
حال الطقس
03:08
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في لبنان لتلامس 30 درجة ساحلًا قبل عودة المنخفضات منتصف الأسبوع المقبل
حال الطقس
03:08
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في لبنان لتلامس 30 درجة ساحلًا قبل عودة المنخفضات منتصف الأسبوع المقبل
6
اسرار
23:48
أسرار الصحف 22-10-2026
اسرار
23:48
أسرار الصحف 22-10-2026
7
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السلب بقوة السلاح... عصابات تهدّد أمن اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السلب بقوة السلاح... عصابات تهدّد أمن اللبنانيين
8
خبر عاجل
03:00
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي احمد رامي الحاج سيتوجه إلى المجلس الدستوري عند الحادية عشرة والنصف حيث سيعقد اجتماعا مع رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب وعدد من أعضائه للبحث في قانون العفو العام وسيدلي الحاج بتصريح بعد اللقاء
خبر عاجل
03:00
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي احمد رامي الحاج سيتوجه إلى المجلس الدستوري عند الحادية عشرة والنصف حيث سيعقد اجتماعا مع رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب وعدد من أعضائه للبحث في قانون العفو العام وسيدلي الحاج بتصريح بعد اللقاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More