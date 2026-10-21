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الإماراتية لانا نسيبة تعلن ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
أخبار دولية
2026-10-21 | 16:46
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الإماراتية لانا نسيبة تعلن ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
دخلت الدبلوماسية الإماراتية البارزة لانا نسيبة سباق المنافسة على منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، ما أضاف مرشحة بارزة من الشرق الأوسط إلى سباق لم ينجح حتى الآن في التوصل إلى خيار توافقي بين أقوى أعضاء مجلس الأمن.
وقالت نسيبة لرويترز إنها حصلت على إجازة من منصبها كوزيرة دولة بالإمارات للتفرغ لترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.
وأوضحت لانا نسيبة أن دولا عدة تواصلت معها بشأن ترشيح نفسها خلال الدورة الأحدث لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أخبار دولية
لانا نسيبة
الأمين العام المقبل للأمم المتحدة
الإمارات
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