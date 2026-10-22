نتنياهو: "إسقاط" الحكم في إيران هو الحل الوحيد للقضاء على التهديد

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحل الوحيد للقضاء على التهديد الإيراني يتمثل في الإطاحة بالحكم في طهران.

واتهم المسؤول في المعارضة الوسطي يائير لبيد، نتانياهو بـ"تحويل أمن إسرائيل إلى سيرك انتخابي".

وقال رئيس الوزراء في تجمع انتخابي في مدينة ديمونا في جنوب إسرائيل "أرادت إيران تدميرنا فأوقفناها، وأرادت صنع قنابل نووية فأوقفناها... ومع ذلك، تصرّ على الاستمرار".

وأضاف: "لم يتعلم النظام الإيراني الدرس بعد"، مضيفا أن المرشد الأعلى الحالي مجتبى خامنئي "قرر السير على خطى والده" علي خامنئي الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب، مشيرا إلى أنه "نزع فتيل القنبلة اليدوية، وإيران تحاول مجددا تطوير قنابل فتاكة".

ولفت نتنياهو الى أنه "هناك بالتالي حل واحد لوضع حد لهذه المسألة، هو إسقاط النظام، تلك هي التوجيهات التي أعطيتها لجيش الدفاع الإسرائيلي والموساد وسائر أجهزتنا الأمنية"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.