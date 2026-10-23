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سول تقترح مجددا إجراء محادثات مع بيونغيانغ بشأن الحدود البرية

أخبار دولية
2026-10-23 | 06:46
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سول تقترح مجددا إجراء محادثات مع بيونغيانغ بشأن الحدود البرية
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سول تقترح مجددا إجراء محادثات مع بيونغيانغ بشأن الحدود البرية

اقترحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مجددا اليوم الجمعة إجراء محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية بهدف الاتفاق على الموقع الدقيق للحدود البرية بين الكوريتين والحد من مخاطر وقوع اشتباكات عرضية.

أعلن هذا الاقتراح كيم هونغ-تشول نائب وزير سياسة الدفاع الوطني في سول، وذلك في أعقاب انفجار لغم أرضي بالمنطقة المنزوعة السلاح الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة جنود كوريين جنوبيين.

وعمدت القوات الكورية الشمالية في السنوات القليلة الماضية إلى بناء طرق وأسوار وزرعت ألغاما قرب خط الترسيم العسكري في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

وقال كيم إن قوات كوريا الشمالية عبرت الخط في أثناء ذلك.

وكانت الوزارة اقترحت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إجراء محادثات لحل الخلافات بشأن موقع الخط، لكن بيونغيانغ لم ترد على ذلك.

وخلص الجيش الكوري الجنوبي إلى أن كوريا الشمالية دفنت الألغام جنوب خط الترسيم العسكري، ما تسبب في الانفجار الذي أدى إلى إصابة جنديين كوريين جنوبيين بجروح خطيرة في أيلول. ورفضت بيونغيانغ هذه النتائج.

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